Beril Varol cinayetinde yeni detaylar! Katilin evinden çıkanlar şoke etti





"KALDI BİR İNTİKAMIM, ONU DA ALDIM"

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde mühendis olan Beril Varol'u ve onun ev arkadaşı Ömer Akın'ı öldürüp intihar eden Yavuz Selim Bektaş'ın da bir intihar notu bıraktığı öğrenildi. Bektaş'ın bıraktığı notta; "Hayat denilen sefil döngüye geldim.