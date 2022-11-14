Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş Antalyaspor maçı ertelendi mi? Taksim’deki patlama sonrası Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi güne ertelendi, iptal mi oldu?
Giriş Tarihi: 14.11.2022 00:10 Son Güncelleme: 14.11.2022 00:10

Beşiktaş Antalyaspor maçı ertelendi mi? Taksim’deki patlama sonrası Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi güne ertelendi, iptal mi oldu?

Süper Lig’in 14. Haftasında bugün oynanacak olan Beşiktaş - Antalyaspor maçı, İstanbul Beyoğlu - Taksim- İstiklal caddesinde meydana gelen patlama sonrasında iptal edilecek mi merak edilerek futbolseverler tarafından Beşiktaş Antalyaspor maçı ertelenecek mi, ertelendi mi, iptal mi oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtları ve tüm bilgiler.

Beşiktaş Antalyaspor maçı ertelendi mi? Taksim’deki patlama sonrası Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi güne ertelendi, iptal mi oldu?

Beşiktaş – Antalyaspor maçının İstanbul Beyoğlu - Taksim- İstiklal caddesinde meydana gelen patlama sonrasında ertelenme durumunun ne olduğunu öğrenmek isteyen futbolseverler yoğun olarak Beşiktaş Antalyaspor maçı ertelenecek mi, ertelendi mi, iptal mi oldu? sorusuna cevap arıyor.

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI ERTELENECEK Mİ, ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ OLDU?

Beşiktaş Antalyaspor maçı ertelenecek mi, ertelendi mi, iptal mi oldu? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;



Spor Toto Süper Lig 14. Hafta maçları kapsamında bugün saat 20:00'da başlayacak olan Beşiktaş – Antalyaspor maçının ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu olmuştu.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama nedeniyle Vodafone Park'ta bu akşam oynanması gereken Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor maçını ileri bir tarihe erteledi.



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle;

"İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrasında TFF Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda, Vodafone Park'ta bu akşam saat 20.00'de oynanması gereken Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını ileri bir tarihe ertelemiştir.


Milletimizi büyük bir üzüntüye boğan bu acı olay sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

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Beşiktaş Antalyaspor maçı ertelendi mi? Taksim’deki patlama sonrası Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi güne ertelendi, iptal mi oldu?
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