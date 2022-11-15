Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? Süper Lig Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi tarihe ertelendi, yeni tarih belli oldu mu?

Taksim'deki bombalı terör saldırısı sonrasında ertelenen Beşiktaş - Antalyaspor maçının oynanacağı yeni tarih futbolseverler tarafında merak edilerek Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak, hangi tarihe ertelendi, yeni tarih belli oldu mu? şeklindeki soru üzerinden araştırmalar devam ediyor.
Beşiktaş - Antalyaspor maçı yeni tarihine ilişkin detaylar şöyle;
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında bu akşam oynanması planlanan maç, Beyoğlu'nda meydana gelen patlama nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Güncel tarihin ilerleyen günlerde TFF tarafından açıklanması bekleniyor.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamada, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrasında TFF Yönetim Kurulunun, Vodafone Park'ta saat 20.00'de oynanması gereken Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını ileri bir tarihe erteleme kararı aldığı bildirildi.
Açıklamada, "Milletimizi büyük bir üzüntüye boğan bu acı olay sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." denildi.
Bu arada Vodafone Park'ta karşılaşmanın ertelendiğine dair anons yapılırken, tribünlere giriş yapan taraftarlardan stattan ayrılmaları istendi.