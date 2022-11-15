Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? Süper Lig Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi tarihe ertelendi, yeni tarih belli oldu mu?

Taksim'deki bombalı terör saldırısı sonrasında ertelenen Beşiktaş - Antalyaspor maçının oynanacağı yeni tarih futbolseverler tarafında merak edilerek Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak, hangi tarihe ertelendi, yeni tarih belli oldu mu? şeklindeki soru üzerinden araştırmalar devam ediyor.

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK, HANGİ TARİHE ERTELENDİ?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı yeni tarihine ilişkin detaylar şöyle;