Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? Süper Lig Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi tarihe ertelendi, yeni tarih belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 15.11.2022 00:30 Son Güncelleme: 15.11.2022 00:30

Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? Süper Lig Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi tarihe ertelendi, yeni tarih belli oldu mu?

Süper Lig’in 14. Haftasında geçtiğimiz Pazar günü oynanacakken İstanbul - Taksim’deki bombalı terör saldırısı sonrası ertelenen Beşiktaş - Antalyaspor maçı yeni tarihi futbolseverler tarafından merak edilerek Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak, hangi tarihe ertelendi, yeni tarih belli oldu mu? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak konusu Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? sorusuna ilişkin detaylar ve tüm bilgiler.

Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? Süper Lig Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi tarihe ertelendi, yeni tarih belli oldu mu?

Taksim'deki bombalı terör saldırısı sonrasında ertelenen Beşiktaş - Antalyaspor maçının oynanacağı yeni tarih futbolseverler tarafında merak edilerek Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak, hangi tarihe ertelendi, yeni tarih belli oldu mu? şeklindeki soru üzerinden araştırmalar devam ediyor.

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK, HANGİ TARİHE ERTELENDİ?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı yeni tarihine ilişkin detaylar şöyle;

BEŞİKTAŞ-FRAPORT TAV ANTALYASPOR MAÇI İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında bu akşam oynanması planlanan maç, Beyoğlu'nda meydana gelen patlama nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Güncel tarihin ilerleyen günlerde TFF tarafından açıklanması bekleniyor.



Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamada, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrasında TFF Yönetim Kurulunun, Vodafone Park'ta saat 20.00'de oynanması gereken Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını ileri bir tarihe erteleme kararı aldığı bildirildi.



Açıklamada, "Milletimizi büyük bir üzüntüye boğan bu acı olay sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." denildi.

Bu arada Vodafone Park'ta karşılaşmanın ertelendiğine dair anons yapılırken, tribünlere giriş yapan taraftarlardan stattan ayrılmaları istendi.

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Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? Süper Lig Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi tarihe ertelendi, yeni tarih belli oldu mu?
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