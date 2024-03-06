Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş'ın efsanesi Nouma çocuklara saldırdı! 2 çocuğu öldüresiye dövdü
Giriş Tarihi: 6.3.2024 10:53 Son Güncelleme: 6.3.2024 11:24

Beşiktaş'ın efsanesi Nouma çocuklara saldırdı! 2 çocuğu öldüresiye dövdü

Bir dönem yeşil sahalara damga vuran Beşiktaş'ın efsaneleri arasına giren Pascal Nouma için olay yaratan bir iddia ortaya atıldı. Sempatik tavırlarıyla gündeme gelen ancak sık sık adı skandallara da karışan Nouma'nın yolda yabancı şarkı söyleyen 2 çocuğa tekme tokat saldırdı. Küçük çocuklar korku dolu anları böyle anlattı...

Beşiktaş’ın efsanesi Nouma çocuklara saldırdı! 2 çocuğu öldüresiye dövdü

Adı sık sık skandallara karışan Pascal Nouma hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş'ın eski futbolcusu olan, ve futbolu bıraktıktan sonra da İstanbul'da yaşamaya devam eden eski futbolcunun, İstanbul Göktürk'te bulunan evinin yakınlarında 2 küçük çocuğu dövdüğü iddia edildi.

YOLDA ŞARKI SÖYLEYEN ÇOCUKLARI TAKİP EDİP DÖVDÜ
Yolda şarkı söyleyen iki çocuğun peşine takılan Nouma çocukları yakalayıp tekme tokat dövdü. İddiaya göre yolda ingilizce şarkı söyleyen çocukların sözlerini üzerine alınan Nouma çocuklara önce el kol hareketi yaptı.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Pascal Nouma 2 çocuğu dövdü iddiası | Video

Daha sonra çocukları arabayla takip eden eski futbolcu, çocukları saçından çekip yere düşürdü ve tekmeledi.

Başımın arkasında yaralar oldu diyen çocuğun sırtında da darp izleri vardı. Aileleriyle beraber darp raporu çocuklar daha sonra karakola gidip futbolcudan şikayetçi oldu.

NOUMA'DAN İLK AÇIKLAMA
Öte yandan iddialara yanıt veren Nouma darp olayını kabul ederken, kendisine ırkçı sözler söylendiğini olayın bunun üzerine yaşandığını dile getirdi. Nouma da konu hakkında şikayetçi olacağını belirtti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ın efsanesi Nouma çocuklara saldırdı! 2 çocuğu öldüresiye dövdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA