Beşiktaş’ın efsanesi Nouma çocuklara saldırdı! 2 çocuğu öldüresiye dövdü

YOLDA ŞARKI SÖYLEYEN ÇOCUKLARI TAKİP EDİP DÖVDÜ

Yolda şarkı söyleyen iki çocuğun peşine takılan Nouma çocukları yakalayıp tekme tokat dövdü. İddiaya göre yolda ingilizce şarkı söyleyen çocukların sözlerini üzerine alınan Nouma çocuklara önce el kol hareketi yaptı.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Pascal Nouma 2 çocuğu dövdü iddiası | Video

Daha sonra çocukları arabayla takip eden eski futbolcu, çocukları saçından çekip yere düşürdü ve tekmeledi.