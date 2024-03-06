Beşiktaş’ın efsanesi Nouma çocuklara saldırdı! 2 çocuğu öldüresiye dövdü

Adı sık sık skandallara karışan Pascal Nouma hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş'ın eski futbolcusu olan, ve futbolu bıraktıktan sonra da İstanbul'da yaşamaya devam eden eski futbolcunun, İstanbul Göktürk'te bulunan evinin yakınlarında 2 küçük çocuğu dövdüğü iddia edildi.
YOLDA ŞARKI SÖYLEYEN ÇOCUKLARI TAKİP EDİP DÖVDÜ
Yolda şarkı söyleyen iki çocuğun peşine takılan Nouma çocukları yakalayıp tekme tokat dövdü. İddiaya göre yolda ingilizce şarkı söyleyen çocukların sözlerini üzerine alınan Nouma çocuklara önce el kol hareketi yaptı.
Beşiktaş'ın eski yıldızı Pascal Nouma 2 çocuğu dövdü iddiası | Video
Daha sonra çocukları arabayla takip eden eski futbolcu, çocukları saçından çekip yere düşürdü ve tekmeledi.