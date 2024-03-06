Beşiktaş'ın eski yıldızı Pascal Nouma 2 çocuğu dövdü iddiası | Video
Bir dönem yeşil sahaya damga vurmuş, Beşiktaş'ın efsaneleri arasına girmişti Pascal Nouma. Sempatik tavırları kadar bugüne dek adı sık sık skandallarla da anıldı. Şimdi şiddet iddialarına, maalesef bir yenisi daha eklendi. Nouma'nın yoldan geçerken İngilizce şarkı söyleyen iki küçük çocuğu tekme tokat dövdüğü öne sürüldü. Çocukları saldırıya uğrayan aileler, darp raporu alarak şikayetçi oldu.
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