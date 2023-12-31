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Giriş Tarihi: 31.12.2023 12:00 Son Güncelleme: 31.12.2023 12:01

Beşiktaş’ta bir kadın araç içinde darp edildi! İşte o anlar

İstanbul Beşiktaş’ta dehşet dolu anlar yaşandı. Bir otomobil sürücüsü trafikte seyir halindeyken yanında bulunan kadına tokat ve yumruklarla saldırdı. Korku dolu anlar bir başka araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Beşiktaş’ta bir kadın araç içinde darp edildi! İşte o anlar
Olay, geçtiğimiz gün Maslak'ta yaşandı. Trafikte seyir halindeki 34 CRT 862 plakalı aracın erkek sürücüsü yanında bulunan kadına dakikalarca şiddet uyguladı.

Seyir halindeki otomobilde, yanındaki kadını darp etti | Video

Yumrukların ve tokatların hedefi olan talihsiz kadının korku dolu anları bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, olayı kaydeden araç sürücüsünün polise ihbarda bulunduğu anlar da yer aldı. Öte yandan, saldırganın talihsiz kadına vururken kontrolünü kaybederek trafikteki diğer sürücülerin canını tehlikeye attığı da görüldü.

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Beşiktaş’ta bir kadın araç içinde darp edildi! İşte o anlar
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