Seyir halindeki otomobilde, yanındaki kadını darp etti | Video
İstanbul Maslak'ta bir otomobil sürücüsü trafikte seyir halindeyken yanında bulunan kadına tokat ve yumruklarla saldırdı. Korku dolu anlar bir başka araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
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