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Giriş Tarihi: 18.3.2022 22:14 Son Güncelleme: 18.3.2022 22:21

Beşiktaş’ta feci kaza: Kayan arabanın çarptığı kadın metrelerce savruldu

Beşiktaş’ta feci kaza: Kayan arabanın çarptığı kadın metrelerce savruldu

Beşiktaş’ta kar yağışının yoğun olduğu bölgede kayan bir aracın çarptığı kadın metrelerce savruldu. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, feci kaza kameraya yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Beşiktaş Ortaköy'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kar yağışının akşam saatlerinde bastırmasıyla birlikte Ortaköy'de bazı bölgeler beyaza bürünürken, sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücülerin çıkmakta güçlük çektiği bir yolda bekleyen kadına, yokuştan aşağı kayarak hızlı bir şekilde inen araç çarptı. Otomobilin çarpmasıyla kadın metrelerce havaya savrulan kadın yaralanarak yardım bekledi. Yaralı kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan feci kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Beşiktaş’ta feci kaza kamerada...Kayan arabanın çarptığı kadın metrelerce savruldu | Video

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Beşiktaş’ta feci kaza: Kayan arabanın çarptığı kadın metrelerce savruldu
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