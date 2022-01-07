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Giriş Tarihi: 7.1.2022 23:36

Beslediği pitbullu kavga ettiği kişilerin üstüne saldı! Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı!

DHA
Beslediği pitbullu kavga ettiği kişilerin üstüne saldı! Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı!

Malatya korkunç bir pitbull şiddetine sahne oldu. İki grup arasında çıkan 'yan baktın' tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Beslediği pitbullu kavga ettiği kişilerin üstüne saldı. Çıkan kavgada, 3 kişi yaralandı. Pitbull dehşeti görüntüleri ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Ferhadiye Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Mehmet M. ile Miraç Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Darp neticesinde yaralanan ve bölgeden uzaklaştıktan bir süre sonra Miraç Y. tekrar Mehmet M.'nin işyerine kalabalık grupla geldi.

Malatya’daki pitbullu saldırı anı kamerada | Video

Kalabalık grubu gören Mehmet M., beslediği pitbull cinsi köpeğini kalabalık grubun üzerine saldı. Pitbullun saldırdığı Miraç Y., çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Miraç Y.'nin arkadaşları da Mehmet M. ile oğlu Murat M.'ye saldırdı. Köpeğin saldırmasıyla Miraç Y.; çıkan arbedede ise Mehmet M. ile oğlu Murat M. yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Pitbull cinsi köpek Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan nakil aracına alınarak, barınağa götürülürken, hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Pitbull cinsi köpeğin Miraç Y.'ye saldırma anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Beslediği pitbullu kavga ettiği kişilerin üstüne saldı! Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı!
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