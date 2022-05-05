Beykoz’da milyonluk kuyumcu soygunu! Tezgahta ne varsa çaldılar

KISA SÜRE SONRA YAKALANDILAR

Yankesicilik ve Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis şüphelilerin olayda kullandıkları otomobilin izini sürerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Küçükçekmece ve Bağcılar'da 6 ayrı adrese düzenlenen operasyonda İsmail H.Ç.(25), Serkan Ç.(36) Ertuğrul Ö.(38) ile Kübra Y.(23) gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin daha önceden defalarca polis tarafından gözaltına alındıkları tespit edildi. Polis yaptığı soruşturmada daha önceden meydana gelen 14 ayrı işyeri hırsızlığının failleri olduğunu tespit ettiği şüphelileri, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk etti. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, Kübra Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.