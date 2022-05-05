Video Yaşam İstanbul Beykoz'daki milyonluk kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Beykoz'daki milyonluk kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Beykoz'daki milyonluk kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı

05.05.2022 | 11:01

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İstanbul Beykoz’da girdikleri kuyumcudan dakikalar içerisinde milyon liralık vurgun yapan hırsızlar yakalandı. Şüphelilerin kuyumcudan yaptıkları hırsızlık güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Daha önceden meydana gelen 14 ayrı işyeri hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda şüphelilerle aynı evde kalan ve farklı olaylara karışan kişiler de gözaltına alındı.

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