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Giriş Tarihi: 25.5.2022 10:55

Beylikdüzünde kadın sürücü cipine çarpan aracı hurdaya çevirdi

DHA
Beylikdüzünde kadın sürücü cipine çarpan aracı hurdaya çevirdi

BEYLİKDÜZÜ'nde kadın sürücü, cipine çarpan araca taş atarak zarar verdi. O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir caddede yaşandı. Cadde üzerinde hafif ticari araç ile bir cip, hasarlı kazaya karıştı. Kaza sonrası hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinden ayrıldı. Cipin kadın sürücüsü ise kaza sonrası sinirlerine hakim olamadı. Yerden aldığı taşla, cipine çarpan hafif ticari aracın camlarına, aynalarına, kaput ve ön kısımlarına defalarca vurdu. O anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

Beylikdüzü'nde kadın sürücü, cipine çarpan aracı hurdaya çevirdi | Video

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Beylikdüzünde kadın sürücü cipine çarpan aracı hurdaya çevirdi
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