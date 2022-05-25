Beylikdüzü'nde kadın sürücü, cipine çarpan aracı hurdaya çevirdi | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Beylikdüzü'nde kadın sürücü, cipine çarpan araca taş atarak zarar verdi. O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.