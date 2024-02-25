Bir gün gelecek, yapay kalp sipariş edeceğiz

Dünyadaki ilk rahim nakli ve Türkiye'deki ilk çift kol nakli gibi ulusal ve uluslararası düzeyde birçok başarıya ve ilke imza atan Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda Akdeniz Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Güney Kariyer Fuarı'nda öğrencilerle bir araya geldi. Özkan burada organ nakilleri ve yapay organ üretimi konusunda geleceğe dair heyecan veren açıklamalarda bulundu:Göreceksiniz bir gün, 'Kalp ihtiyacı varmış, A grubu' diyerek kalbin siparişini vereceksiniz, takacaksınız. Belki ondan önce bir enjeksiyonla siz orayı onarmaya çalışacaksınız. Bu ütopik gelebilir ama ütopik değil.Gelecekte organlara daha rahat kavuşup, yetmeyen organların değiştirilmesi ve ölümsüzlüğün mümkün olup olmayacağı yönündeki sorular üzerine Özkan, şunları kaydetti: "İnsan ömrü Orta Çağ'da 30-40'larda iken biz bugün 80-85 ortalamalardan bahsediyoruz. Hedefinizi hep yüksek tutmanız lazım. Ölümsüzlük denilen kavramda 30'lardan 80'e geldiysek belki 100-150'lere de gelecek.İnsan vücudunda beyin çalışıyor ama gövde çalışmıyor. Orada yapılacak olan aslında beyin nakli değil gövde nakli. Bir gövde lazım. Kafa naklinden önce felç olan insanların tedavisini yapabilmemiz lazım. Felçli dolaşan birçok kişinin tedavisini yaptığınızda beyin naklinin yapılabildiğini anlayacaksınız.