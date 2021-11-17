Gebze’de öğrenci servisi 5 kişiye mezar olmuştu! Görüntüler ortaya çıktı

Gebze İlçesi Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde 9 Kasım Salı günü yaşanan feci kazada, Emlak Konutları Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü, önce cadde üzerinde yürümekte olan Birsen Giriş (51)'e çarptı.
Ardından da kontrolden çıkarak yoldan çıkıp dere yatağında ters döndü. Kısa sürede olay yerine sevk edilen ekipler uzun süren çalışmalar sonucu, araçta bulunan öğrencileri sıkıştıkları yerlerden çıkarttı. Araç şoförü Mehmet Ö. ise kazadan 3 saat sonra ancak sıkıştığı yerden çıkartılabildi. Feci kazada servisin ilk çarptığı Birsen Giriş(51) olay yerinde hayatını kaybetti.
Mert Efe Akıllı (14), Rabia Üst (14) ve Esma Nur Avcı (13) ise hastanede yaşamlarını yitirdi. Kazadan 1 gün sonra ise tedavisi devam eden Ege Yılmaz'ın yaşamını yitirmesi ile ölü sayısı 5'e yükseldi.
SON DAKİKA! 5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi kazasının görüntüleri ortaya çıktı | Video
KAZANIN HEMEN ÖNCESİ
Hastanede tedavisi devam eden öğrenci servis şoförü Mehmet Ö'nün kanında uyuşturucu maddeye rastlandığı, öğrenci servisi kullanmak için gerekli belgelerinin olmadığı yönündeki iddialar ve kaza ile ilgili soruşturma devam ederken, feci kazanın hemen öncesine ait olan ve bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alınan yeni görüntüler ortaya çıktı.