Gebze’de öğrenci servisi 5 kişiye mezar olmuştu! Görüntüler ortaya çıktı

Mert Efe Akıllı (14), Rabia Üst (14) ve Esma Nur Avcı (13) ise hastanede yaşamlarını yitirdi. Kazadan 1 gün sonra ise tedavisi devam eden Ege Yılmaz'ın yaşamını yitirmesi ile ölü sayısı 5'e yükseldi.

SON DAKİKA! 5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi kazasının görüntüleri ortaya çıktı | Video

KAZANIN HEMEN ÖNCESİ

Hastanede tedavisi devam eden öğrenci servis şoförü Mehmet Ö'nün kanında uyuşturucu maddeye rastlandığı, öğrenci servisi kullanmak için gerekli belgelerinin olmadığı yönündeki iddialar ve kaza ile ilgili soruşturma devam ederken, feci kazanın hemen öncesine ait olan ve bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alınan yeni görüntüler ortaya çıktı.