Bolu ulaşımında büyük dönüşüm

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol'un projeleri arasında yer alan 4 adet battı çıktının yapılacağını söyledi. Karayolları yatırımları olarak halihazırda Bolu'da devam eden 14 tane proje olduğunu söyleyen Uraloğlu, "14 kilometrelik kesimde proje çalışmasını bitirir bitirmez de en acil olan kavşaktan başlamış olacağız. Dediğim gibi bugün Bolu'da en acil olan Gölyüzü Kavşağı gözüküyor. Proje bittikten sonra muhtemelen ilk bu noktadan başlayarak bir program dahilinde Bolu şehir geçişini, E5'i biz rahatlatmış olacağız" dedi.