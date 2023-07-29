Bolu’daki gizemli kazının sırrı ne? Ev sahibini bile yaklaştırmıyorlar... İşte herkesin merak ettiği o bölge

ARAZİ SAHİBİ YAŞLI ÇİFT BİLE KAZI ALANINA YAKLAŞTIRILMIYOR

Kazı alanına yakın bir bölgeden, çalışmaları görüntüleyen A Haber ekibi, çalışmaların büyük bir gizlilikle sürdüğünü ve arazi sahibi yaşlı çiftin dahi alana yaklaştırılmadığını kaydetti. Zonguldak'tan gelen maden işçilerinin ve güvenlik görevlilerinin kimseyi yaklaştırmadığı kazı alanına, hiçbir görevlinin cep telefonu ile girmediği öğrenildi. Maden işçilerinin çalışmalarının kilometrelerce derinlikte sürdürdüğü gizemli kazı büyük merak uyandırırken, arazide büyük bir hazinenin olduğu dedikodusu tüm köyde yayılmış durumda.

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