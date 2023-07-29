Haberler Yaşam Haberleri Bolu'daki gizemli kazının sırrı ne? Ev sahibini bile yaklaştırmıyorlar... İşte herkesin merak ettiği o bölge
Giriş Tarihi: 29.7.2023 14:45 Son Güncelleme: 29.7.2023 15:04

Bolu'daki gizemli kazının sırrı ne? Ev sahibini bile yaklaştırmıyorlar... İşte herkesin merak ettiği o bölge

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak köyünde Sıtkı Toy’a ait arazide Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 3 aydır yürütülen kazı çalışmasını görüntüleyen A Haber ekibi, kazı alanındaki çalışmaların büyük bir gizlilikle devam ettiğini, alana ev sahibi çiftin dahi yaklaştırılmadığını kaydetti.

Bolu’daki gizemli kazının sırrı ne? Ev sahibini bile yaklaştırmıyorlar... İşte herkesin merak ettiği o bölge

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gizli yürütülen adli soruşturma çerçevesinde Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak köyünde Nisan ayında iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı. Mayıs ayında bölgeye Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nden 15 maden işçisi getirildi. Tam teçhizat bölgeye gelen madenciler, yer altına inerek kazıya başladı.

Havalandırma ve jeneratör sistemleriyle maden işçileri 2 aylık süreçte yerin metrelerce altına indi. Büyük gizlilik içerisinde süren esrarengiz kazının halen devam ettiği bildirilirken, jandarma ekipleri ise dışarıda güvenlik önlemi aldı.

Görüntü ve fotoğraf alınmasına izin verilmeyen kazı alanının çevresi onlarca güvenlik kamerasıyla 24 saat izleniyor. Kazı çalışmasının yürütüldüğü bölgede önceki yıllarda onlarca kişinin define kazısı yaparken yakalandığı ve jandarma tarafından haklarında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

ARAZİ SAHİBİ YAŞLI ÇİFT BİLE KAZI ALANINA YAKLAŞTIRILMIYOR

Kazı alanına yakın bir bölgeden, çalışmaları görüntüleyen A Haber ekibi, çalışmaların büyük bir gizlilikle sürdüğünü ve arazi sahibi yaşlı çiftin dahi alana yaklaştırılmadığını kaydetti. Zonguldak'tan gelen maden işçilerinin ve güvenlik görevlilerinin kimseyi yaklaştırmadığı kazı alanına, hiçbir görevlinin cep telefonu ile girmediği öğrenildi. Maden işçilerinin çalışmalarının kilometrelerce derinlikte sürdürdüğü gizemli kazı büyük merak uyandırırken, arazide büyük bir hazinenin olduğu dedikodusu tüm köyde yayılmış durumda.

Bolu'da esrarengiz kazı! 15 maden işçisi getirildi... | Video

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Bolu'daki gizemli kazının sırrı ne? Ev sahibini bile yaklaştırmıyorlar... İşte herkesin merak ettiği o bölge
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