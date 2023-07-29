Video Yaşam Bolu’da esrarengiz kazı! 15 maden işçisi getirildi... | Video
Bolu’da esrarengiz kazı! 15 maden işçisi getirildi... | Video

Bolu’da esrarengiz kazı! 15 maden işçisi getirildi... | Video

29.07.2023 | 14:33

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak Köyü’nde, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözetiminde 3 aydır kazı yapılıyor. Peki bu gizemli kazının sebebi ne? A Haber muhabiri Hakan Süer detayları aktardı.

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