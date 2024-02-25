Boş arazideki kemikler Ezgi’nin katiline ait çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde, yaklaşık 1 ay önce Tarihi Asansör yakınında bir hurdacı tarafından bulunan insan iskeletinin, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testinin ardından, 28 Temmuz 2022'de boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ı (31) öldürdükten sonra ortadan kaybolan Deniz Özarslan'a (36) ait olduğu ortaya çıktı.Cinayet, katil zanlısı Deniz Özarslan'ın bulunamaması üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde özel ekip kuruldu. Ekiplerin çalışmaları sürerken, 545 gün sonra Konak ilçesindeki Tarihi Asansör yakınındaki boş arazide hurda toplayan biri tarafından 23 Ocak'ta insan iskeleti bulundu. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları inceleme sonrasında kemikleri delil torbalarına alarak İzmir Adli Tıp Kurumu'na teslim etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, bu kapsamda kayıp olan kişilerin yakınlarından DNA testi talep edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, insan kemiklerinin Ezgi Özarslan'ın katil zanlısı Deniz Özarslan'ın ailesinden alınan DNA ile eşleşti. Deniz Özarslan'ın kemiklerinin alınması için ise ailesine bilgi verildiği öğrenildi.