Boşanma aşamasındaki eşini öldürmüştü... 24 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul'un Fatih ilçesi Yedikule Mahallesi'nde 24 Ekim 2022'de bir çocuk annesi 34 yaşındaki Emine Cin'i sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşi Levent Cin tarafından öldürüldü. Cin'in yargılandığı davanın 7'nci duruşması İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

MÜTALAA VERİLDİ

Tutuklu sanık Levent Cin ve taraf avukatları katıldı. Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, Levent Cin ile Emine Cin'in 12 yıllık evliliklerinin son yıllarında aralarında geçimsizlik yaşandığını, sanığın maktuleye yönelik eylemleri nedeniyle hakkında tedbir kararlarının bulunduğunu, sanığın bu tedbirleri ihlal ettiğini ve sanık hakkında Emine Cin'e yönelik 'tehdit', 'hakaret', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dolayı soruşturmalar olduğunu anlattı.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİM TALEBİ

Mütalaada Levent Cin'in savunmalarında, Emine Cin'in kendisini aldattığını öne sürdüğü, bu iddianın da aksinin ispatlanamadığı, bu nedenle de sanık hakkında "haksız tahrik indirimi" koşullarının oluştuğunun düşünüldüğü kaydedildi. Savcı, Levent Cin hakkında haksız tahrik indirimi uygulanarak, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi talep etti. Cin hakkında ayrıca 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan da sanığın 1 yıldan 3 yıla kadar hapsini istedi.

ERTELENDİ

Sanık Levent Cin, önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek, tahliye ve beraat talep etti. Levent Cin'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek, duruşmayı erteledi.