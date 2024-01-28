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Giriş Tarihi: 29.1.2024

Boşanmak isteyen karısını öldürdü

Boşanmak isteyen karısını öldürdü
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde boşanmak istediği eşi Tarık Kanyılmaz'ın (25) tabancayla başından vurduğu Bahar Kanyılmaz (22) hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, genç kadının babasıyla yaşadığı Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'ndeki evin önüne dün saat 16.00 sıralarında gelen Tarık Kanyılmaz, anlaşmazlık yaşadığı eşini konuşmak için dışarı çağırdı. Binanın daha tenha olan yan tarafına geçen çift bir süre sonra tartışmaya başladı. Genç kadının boşanmak istediğini söylemesi üzerine tabancasını çeken Tarık Kanyılmaz, 5 el ateş etti. Başından vurulan genç kadın yere yığılırken, eşi olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan genç kadın kurtarılamadı. Bahar Kanyılmaz'ın yakınları, Tarık Kanyılmaz'ın bırakıp kaçtığı otomobile zarar verdi. Tarık Kanyılmaz bir süre sonra yakalandı. DHA

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Boşanmak isteyen karısını öldürdü
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