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Giriş Tarihi: 13.7.2023

Boşanmaya balonlu kutlama

Çocuklarının gözü önünde eşi tarafından 7 kez bıçaklanan Dilek Bibilik, 3 yıl sonra boşanabildi. Bibilik, “Yaşam hakkı, vicdan ve umut” yazılı 20 balonu gökyüzüne bırakarak özgürlüğün mutluluğunu yaşadı

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Boşanmaya balonlu kutlama
Adana'da 42 yaşındaki hemşire Dilek Bibilik, 3 yıl önce boşanmak istediği eşi Hüseyin G. (43) tarafından 2 çocuğunun gözü önünde 'Sen toprağa, ben cezaevine gireceğim' diyerek 7 defa bıçaklandı. Hüseyin G. tutuklanarak cezaevine konulurken Dilek Bibilik, hastanede 1 ay verdiği yaşam mücadelesini kazandı. Öldürmeye teşebbüs suçundan Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Hüseyin G.'ye kasten yaralama suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. İstinaf Mahkemesi tarafından ceza onandı. Dilek hemşireyi öldüresiye bıçaklayan Hüseyin G., pandemi nedeniyle 2021 yılının Mayıs ayında serbest bırakıldı. Dilek Bibilik, eşinden boşanmak için dava açtı. Ancak mahkeme, çifti 3 yıl sonunda boşadı. Dilek hemşire üzerinde 'Yaşam hakkı, vicdan ve umut' yazan 20 adet balonu gökyüzüne bırakarak kendisini ölümün eşiğine getiren eşinden boşanabilmeyi kutladı. Dilek Bibilik, "Benim için çok zor bir süreçti. Bir kadın olarak ruhen o kanlı ellerin üzerimden kalktığını hissediyorum. Özellikle ruhen bir rahatlama geldi. Çünkü 3 yıldır sürekli mahkemeden çıkarken üzgün ayrılıyordum. Sonunda bitti diyerek sevinçten ağladım" dedi.

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Boşanmaya balonlu kutlama
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