Böyle ölüm yok

Bolu'da, 33 yaşındaki genç, akıl almaz bir kazaya kurban gitti. Mengen ilçesinde yaşayan Serkan Gürel (33), önceki gün, babası Ramazan Gürel (67) ve amcası Hasan Gürel (71) ile birlikte ağaç kesimi için Akçakoca Yaylası'na gitmek üzere yola çıktı. Serkan Gürel, olası vahşi hayvan saldırılarından korunmak için yanına aldığı av tüfeğini de kamyonetinin ön tarafına koydu. Ancak Serkan Gürel'in kullandığı kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak toprak yığınına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin ön kısmındaki tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar Serkan Gürel'in göğsüne isabet etti.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Serkan Gürel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Gürel'in cesedi, incelemenin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın cinayet mi, yoksa kaza mı olup olmadığını araştıran jandarma ekipleri, alkollü oldukları tespit edilen baba ve amcayı gözaltına aldı. Kaza esnasında ateş alan tüfek ise Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderilirken baba ve amcanın ellerinden barut izi olup olmadığının incelenmesi için örnekler alındı.