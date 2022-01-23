Bravo Şenay anne! 10 yılda 370 kelebek hastası çocuğun annesi oldu





Bütün bunları yaşamama rağmen pes etmedim her şeyi bir tarafa bırakıp dört elle çocuğuma sarıldım tabiri caizse kendimi adadım ve o zor zamanlarımda kendi kendime söz verdim 'imkânlarım el verdikçe bu hastalıktan nerede olursa olsun o kişinin imdadına koşacağım' diye"