Bravo Şenay anne! 10 yılda 370 kelebek hastası çocuğun annesi oldu

Şenay Çalışır'ın 22 yıl önce dünyaya gelen oğlu Mutlu'ya halk arasında 'kelebek rahatsızlığı' diye bilinen (epidermolysis bullosa) teşhisi konuldu. Doktorların bir saat yaşamaz dediği oğlu Mutlu'nun hayata tutunması için yıllarca mücadele verdi. Babasının sağlıkçı olması nedeniyle sağlık anlamında deneyimi olan Şenay Çalışır, oğlunu hayata bağladı.
Oğlu şimdi 22 yaşında olan Şenay Çalışır, Türkiye'de aynı hastalığa yakalanan ailelere yıllardır destek oluyor. 5 yıl önce Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni kuran Şenay Çalışır, kelebek hastalığı ile mücadele eden çocukları yaşama bağlıyor. Şenay Çalışır verdiği mücadeleyi SABAH'a anlattı.
Kelebek hastalarına yönelik 10 yıldır destek verdiğini ve son 5 yıldır ise resmi dernek olarak maddi manevi yardımcı olduklarını belirterek, şunları söyledi: "Benim bu hastalara olan ilgim aynı hastalıktan muzdarip olan oğlumdan dolayı başladı. Oğlum doğduğunda dünyam başıma yıkılmıştı, yapayalnız mücadele ettim, hastaneye götürdüğümde çocuğun ölecek diye ilgilenmediler, etrafımdaki insanlar bulaşıcı bir hastalıkmış gibi görüyorlardı.
Bütün bunları yaşamama rağmen pes etmedim her şeyi bir tarafa bırakıp dört elle çocuğuma sarıldım tabiri caizse kendimi adadım ve o zor zamanlarımda kendi kendime söz verdim 'imkânlarım el verdikçe bu hastalıktan nerede olursa olsun o kişinin imdadına koşacağım' diye"
"TÜRKİYE'DE 350, YURT DIŞINDA 20 EVLADIM VAR"
Türkiye geneli 350 hastaya, yurt dışında ise 20 hastaya destek olduğunu ifade eden Çalışır, "Biyolojik bir kelebek evladım var. Ama anneleri olduğum 370 evladım var. Medikal malzeme gönderiyorum, kliması olmayana klima, yatak, tekerlekli sandalye, akülü sandalye, kıyafet, telefon, tablet gibi bütün ihtiyaçları karşılamak için elimden geleni yapıyorum" diye konuştu.
ESLEM PİYANO ÇALIYOR
Şenay anne en son Muşlu 9 yaşındaki Eslem Yıldırım'ın yardımına koştu. Ağabeyi ile aynı hastalığın pençesine düşen Eslem'in, elleri ve vücudu sürekle kanıyordu. Kısa süre öncesine kadar hastalıktan dolayı sürekli kanayan ellerini dahi açamayan Eslem aldığı destek ve tedavi sayesinde artık piyano çalıyor.
GELİNLİK HAYALİ GERÇEK OLDU
Semra ile Erkan Sevinç çifti ise Bartın'da yaşıyor. 29 yaşındaki kelebek hastası Semra Sevinç, 30 yaşındaki Erkan Sevinç ile 5 yıl önce evlendi. Şenay Çalışır'ın girişimleri sonucu Semra, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dermatoloji bölümüne yatışı gerçekleşti. Semra'nın yaralarına bakımı kendisinin yaptığını belirten Çalışır, "15 günde tüm yaraları kapandı.
Sohbet arasında evlenirken gelinlik giymediğini öğrendim. Ve Semra'nın gelinlik hayalini gerçekleştirdim. Eşi ve kendisi deyim yerindeyse evlilik tazelediler. Semra gelinlik, eşi damatlık giydi ve Diyarbakır'da aralarında on gözlü köprünün de olduğu tarihi mekanlarda fotoğraf çektirdiler" dedi.