Bravo size gençler

Bursa, Sakarya ve Düzce’den, liseli ve üniversiteli gençlerin yaptığı başarılı işlere üç güzel örnek...
LİSEDEN MAKİNE PARÇASI İHRACATI Bursa'da makine parçası üreten meslek lisesi 27 ülkeye ihracat yapmaya başladı. Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi makine teknolojisi alanında öğretmen ve öğrencilerin ürettiği parçaların da kullanılmasıyla imal edilen sac bükme makineleri, 27 ülkeye satılıyor. Okulun döner sermaye çalışmaları kapsamında, Bursa'da faaliyet gösteren Erbend Makine ile yapılan anlaşma gereği, firmanın imalatı sac bükme makinelerinde yer alan bağlantı elemanları yataklama pernosu ve tahrik pimi, lisenin atölyelerindeki makinelerde üretiliyor. Sipariş usulüyle çalışan firmanın ürettiği makineler, ABD, Kanada, İsveç, İngiltere, Almanya, Rusya, Ukrayna başta olmak üzere 27 ülkeye ihraç ediliyor.
Makine Teknolojisi öğrencilerinden Mert Özyurt, "Okulumuz proje okulu ve bu tarz üretimlerle Türkiye'nin ihracatına destek veriyoruz" dedi. Öğrenci Ali Özkan da "Okuldaki çalışmalardan çok şey öğreniyoruz. Sektöre hazırlanıyoruz. Makine alanında ilerlemeyi ve makine mühendisi olmayı düşünüyorum" diye konuştu.
Atölye Şefi Ahmet Hamdi Sevindi, öğrencilerin sanayiye adapte olabilmesini amaçladıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:
AYDA 15 BİN LİRA
Firmalarla oturup, 'Okulumuzda yapılacak işler var mı' diye araştırdık. Birkaç firmayla çalışabileceğimizi gördük. Firmanın ihraç ettiği sac işleme makinelerinde bükme işlemlerinde kullanılan bağlantı elemanlarını üretmeye başladık. Bu parçalar direkt makinenin ana bileşenlerini oluşturan parçalar. İlk etapta 200 parça ürettik. Sipariş arttıkça üretim kapasitemizi artıracağız. Aylık 15 bin lira gelirimiz var. Hem giderlerimizi karşılıyoruz hem de öğrencilerimiz kazanıyor.
MAHALLELİ KADINLARA OKUMA YAZMA DERSİ Sakarya Çiftlik Mahallesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Hendek Kız Yurdunda kalan öğrenciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan okuma yazma seferberliğine katkıda bulunmak için kolları sıvadı.
Projeye gönüllü olarak dahil olan üniversite öğrencileri, yurtta derslik oluşturarak, mahalledeki kadınlara okuma yazma öğretilmeye başlandı. 15 gönüllü üniversite öğrencisi, 45 kadına ders veriyor.
Kadınlar içlerinde ukde kalan okuma yazmayı öğrenmenin mutluluğunu yaşarken, üniversite öğrencileri de kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor.
LİSELİ KIZLARDAN ÇAD'DA SU KUYUSU Düzce Ömer Seyfettin Akdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin başlattığı kampanyada toplanan parayla, Kuzey-Orta Afrika ülkesi Çad'da su kuyusu açıldı.
Maddi zorluklar sebebiyle su çıkarılamayan Afrika kıtasında yaşayan insanların günlük ihtiyaçlarının karşılanması ve tarım alanında kuraklıktan dolayı yaşanan verimsizliğin önüne geçilmesi amacıyla öğrenciler tarafından başlatılan yardım kampanyasının ardından Kuzey-Orta Afrika ülkesi olan Çad'ın bir köyünde açılan su kuyusu açtırıldı. Ömer Seyfettin Akdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yöneticileri, öğretmenleri, velileri ile mezun öğrenciler kampanyaya destek verdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı'na yapılan bağışlarla Çad'da açılan su kuyusu hizmet vermeye başladı.