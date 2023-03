Bu fedakârlığa şapka çıkarılır

Konya'nın Hadim ilçesinde Bozkır Barajı'nın faaliyete geçmesinin ardından su altında kalacak olan Dedemli Mahallesi sakinleri, devlet tarafından kendileri için yaptırılan konutları depremzedelere açtı. 82 hak sahibi evlere taşınmaktan vazgeçti ve depremzedeler bu evlere yerleştirildi. Hadim ilçesinde yapımı tamamlanan Bozkır Barajı'nın faaliyete geçecek olmasından dolayı sular altında kalacak Dedemli Mahallesi sakinleri için merkez Meram ilçesi Karaman yolu üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 428 konut yapıldı. Bazı hak sahipleri köyden buraya gelip yerleşirken, birçok konut da boş duruyordu.Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Dedemli sakinleri, büyük bir dayanışma örneği sergiledi. 82 hak sahibi yıllardır hayalini kurdukları evlerinin anahtarlarını bir an olsun düşünmeden depremzedelere verdi. Malatya, Hatay ve Kahramanmaraş gibi illerden gelen yaklaşık 600 depremzede konutlara yerleşti. Dedemli SEYDER Başkanı Ali Ceviz ve mahalleli, oluşturdukları koordinasyon binasında hem gelen yardımları topluyor hem de depremzedelerin ihtiyaçlarını gideriyor.Projenin nasıl hayata geçirildiğini anlatan Başkan Ceviz, "Deprem olduktan sonra biz de ne yapabiliriz diye düşündük. 'Evim yuvan olsun' projesi kapsamında vatandaşlarımızla görüştüğümüzde onlar da bir an olsun tereddüt etmedi. Yıllardır hayalini kurdukları sıfır evlerinin anahtarlarını hiçbir koşul öne sürmeden, hiçbir ticari kaygı gütmeden bize teslim ettiler. Günden güne de bu sayı giderek arttı. Kendileri taş ve topraktan yapılan damları akan evlerde oturuyorlar. Bahar ayları gibi birçoğu da buraya gelip oturacaktı. Bu çok büyük bir fedakârlık" dedi.Depremzede vatandaşların eksikliklerini de tamamladıklarını belirten Ceviz, "Konya halkı ile el ele verip evlerin eksiklerini tamamladık. Böyle büyük bir afette bile bizi kimsenin yıkamayacağını, dayanışmanın en üst seviyede olabileceğini gösterdik. Umarım bu proje herkese örnek olur. Gün paylaşma, birlik olma günü" diye konuştu.Depreme Malatya'da yakalanan ve anne, babası, eşi ve çocuğuyla birlikte Konya'ya gelen Mahmut Seçen (25), "Bu insanlar kendileri daha oturmadığı evleri bize açtılar. Her şeyimizi de tamamladılar. Kendi evimizde gibi hissediyoruz. Biz daha ne isteriz" dedi.Depreme Malatya'da yakalanan Hasan Doğan (48) ise, "12 kişi Konya'ya geldik. Bir an olsun düşünmeden bize bu evi tahsis ettiler. Ev hem büyük hem de sıfır. Ne kadar gönlü güzel insanlarımız var. Allah hepsinden razı olsun. Ne kadar teşekkür etsek azdır" diye konuştu.