Bu hafta daha serin geçecek

Eyyam-ı bahur olarak adlandırılan sıcak hava dalgası etkisini yitirdi. İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu dışında tüm bölgelerde sıcaklıklar geriledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Şahinhan Şenel, önümüzdeki bir haftalık periyotta yurtta hava durumunun nasıl olacağına ilişkin değerlendirmede bulundu.Eyyam-ı bahur sıcaklıklarının bittiğini belirten Şenel, "Sıcaklıklarda 4-6 derecelik bir düşüş var. İstanbul'da sıcaklıklar 28-30 derece bandında, Ankara'da 32-34 derece aralığında, İzmir'de ise 33-35 bandında seyredecek. Genellikle kıyı bölgelerimizle Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz'de sıcaklıklarımız mevsim normallerinde seyrediyor. İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek" dedi.Şenel, "Önümüzdeki bir haftalık periyot boyunca yurdumuzun kuzey kesimlerinin bilhassa Marmara ve Karadeniz bölgelerinin yağışlı olmasını bekliyoruz. Yağışlar bugün, perşembe ve pazar günleri İstanbul'u da etkileyecek şekilde Marmara'nın doğusunda yağış bekliyoruz. Bu yağışlar normal, mutedil yağışlar. Karadeniz'de de çarşamba, perşembe ve cuma yağış bekliyoruz. Cumartesi ise Doğu Karadeniz'de yağış var. Pazar Batı Karadeniz kıyıları, pazartesi ise tekrar Doğu Karadeniz, salı ise Orta ve Karadeniz'de yağış bekleniyor. Bu yağışlara kuvvetli sağanak yağış demek çok doğru olmaz, normal, mutedil yağışlar. Sadece cuma günü Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış olabilir. İstanbul ve Karadeniz'de nemlilik artacak. Yağışla beraber geldiği için hava serin olacak, daha serin bir hava var. Dün olduğu gibi bugün de kuzeydoğu rüzgârları İstanbul'da Marmara'da ve Kuzey Ege'de etkili olmaya devam edecek. Dolayısıyla bu da serinletici bir etki yapacak" ifadelerini kullandı.