Bulduğu çantadan yarım milyon çıktı, haram diyerek polise teslim etti

Güngören Merter Ali Rıza Gürcan Caddesi üzerinde temizlik yapan Adem Cevahir, sabah saatlerinde görevini yaptığı sırada yolun ortasındaki çantayı fark etti. Çantanın içerisinde yüklü miktarda para olduğunu gören temizlik işçisi, durumu önce amirine daha sonra da polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekibi, para dolu çantayla birlikte işçi Adem Cevahir'i Merter Polis Merkezi'ne getirdi.

Polis merkezinde para dolu çantayı teslim alan ekipler, paranın sayılmasının ardından tutanak hazırlayarak sahibini aramak için çalışmalara başladı. Polisin araştırması ile Merter'de esnaflık yapan iş adamı Cihan Kankılınç'a ait olduğu anlaşıldı. İfadesi alınan temizlik işçisi Adem Cevahir işlemlerin tamamlanmasının ardından iş adamı Kankılınç'ın yanına götürüldü. Kamera ve tutanaklarla döviz dolu çanta sahibine teslim edildi. Çantanın içerisinde 10 bin 766 Euro, 35 bin 440 dolar ve 2 bin 890 lira da para olduğu tespit edildi. Bu örnek davranışından dolayı İş adamı Cihan Kankılınç, temizlik görevlisi Cevahir'e zarfın içinde bin dolar verdi. Ardından Güngören Belediyesi Çevre ve Koruma Müdürü Berfun Baltacı, makamında ağırladığı temizlik işçisi Adem Cevahir' teşekkür ederek tablet hediye etti.





"ÇANTA DOLU PARAYI GÖRÜNCE BİR ŞEY HİSSETMEDİM, HARAM PARA"

Yüklü miktarda bulduğu parayı görünce bir şey hissetmediğini ve haram para olduğunu anlatan Güngören Belediyesi Temizlik Görevlisi Adem Cevahir, "Sabah saat 07.00 civarıydı. Yolda çalışıyordum. Yolun ortasında bir cüzdan buldum. Atabilirdim de ama elime aldım ağır bir çantaydı. İçini açıp baktığımda euro ve dolar para vardı. Hemen o esnada 155'i aradım ve durumu anlattım. Polisler 10 dakika sonra geldi. Çantanın içini kontrol ettiler. İçinden numara çıktı. Numarayı aradılar. Merter'de Nar Sokak'ta bir iş yerinin sahibiymiş. Oraya polislerle beraber gittik. Ve tutanak tutuldu. Sahibine teslim ettik. Çanta dolu parayı görünce bir şey hissetmedim çünkü haram para. O benden bir yerden çıkardı" dedi.