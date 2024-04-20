Bungalov ilanıyla 34.5 milyon liralık vurgun

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Batman İl Jandarma Komutanlığı'nın 8 ilde düzenlediği eşzamanlı operasyonda elebaşılığını Doğan Güney'in yaptığı "Odacılar" olarak bilinen organize suç örgütü çökertilirken 34 şüpheli de gözaltına alındı. Aramalarda, ruhsatsız tabanca, çok sayıda cep telefonu, sim kart, banka ve kredi kartı ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.Şüphelilerin; sosyal medyadan kiralık bungalov ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Çetenin elde ettikleri gelirleri önce yasal bahis platformlarındaki hesaplara göndererek oradan kazanılmış gibi gösterip daha sonra kendi hesaplarına aktararak paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları ve toplam 18 bin 635 vatandaşı mağdur ettikleri tespit edildi. MASAK'ın çalışmasında ilk belirlemelere göre 34 milyon 530 bin Türk Lirası değerinde işlem hacmine sahip 1283 banka hesabına el konuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz" dedi.