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Giriş Tarihi: 15.6.2023

Buranın bir hastane olduğunu unuttular hastalara kabus yaşattılar

İstanbul’da elektriği kesilen hastanenin yetkilileri: Hastanenin trafosuna girmelerine izin vermeyince merkez hattan elektriği kestiler. 5 saat boyunca felaket yaşandı. Herkes hastaları kurtarmak için seferber oldu

Dilek YAMAN DEMİR Dilek YAMAN DEMİR
Buranın bir hastane olduğunu unuttular hastalara kabus yaşattılar
İstanbul Bağcılar'da 400 yataklı özel bir üniversite hastanesinde 28 Şubat'ta saha incelemesi yapan elektrik şirketi görevlileri, kaçak elektrik kullanmaktan 25 milyon TL ceza kesti. Hastanenin hukuk servisi cezaya itiraz ederek İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurdu ve tedbir kararı aldırdı. Hukuki süreç olumlu sonuçlanmayınca elektrik şirketi, kesintinin haksız ve hukuksuz olduğu icra yoluyla bildirilmiş olmasına rağmen kesinti işleminden vazgeçmeyerek 14 Mart Tıp Bayramı günü hastanenin elektriğini kesti.



Hastalar zarar görmesin diye güç kaynakları ve jeneratörleri devreye sokmaya çalışan hastane çalışanları için zamanla yarış başladı. Birçok hasta başka merkezlere nakledildi. Yoğun bakım, ameliyathane, doğumhane gibi yüksek öncelikli bölümlerde bulunan ve sayısı henüz net olarak belirlenemeyen onlarca vatandaş zarar gördü ve mağdur oldu. Sabah saatlerinde yapılan kesinti, akşam 19.50'de zoraki sonlandırılarak elektrik tekrar verildi.



'YARGI TANINMADI'
Haksız ve hukuksuz bir durumla karşı karşıya kaldıklarını belirten hastane avukatları, SABAH'a konuştu: "Pandemi döneminde pandemi hastanesi olarak görev yapan hastanemiz hem ülkemizin hem de İstanbul'un en kalabalık ilçesi Bağcılar'ın bu yükünü fedakârca üstlenerek alnının akıyla görevini yerine getirdi. O gün yaşanan olaylar nedeniyle mağdur edilen hastanemiz değildir, Türk kamuoyudur. Türk bağımsız yargısı tanınmamış, mahkeme kararının uygulanması şirket yetkilileri tarafından geciktirilmiştir. Haksız şekilde ceza kesip, mahkeme kararına uymadılar. 'Burası hastane, elektriği kesmeyin' dedik. Hastanenin trafosuna girmelerine izin vermeyince merkez hattan elektriğimizi kestiler. 5 saat boyunca hastanede felaket yaşandı. Tüm görevliler hastaları kurtarmak için seferber oldu."

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Buranın bir hastane olduğunu unuttular hastalara kabus yaşattılar
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