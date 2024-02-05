Burdur’da asker eğlencesi dönüşü kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Burdur'un Karamanlı ilçesi Karamanlı ilçesi Kılçan Kavşağı'nda gece saatlerinde meydana geldi. Karamanlı ilçesinde düzenlenen asker eğlencesi sonunda, Tefenni ilçesinde yemek yiyen 3 kişilik arkadaş grubu tekrardan Karamanlı'ya dönüşe geçti.

Tefenni'den Karamanlı ilçesine giden İsmail Çolak idaresindeki araç, Kılçan Köyü Kavşağı'na geldiğinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak taklalar atıp şarampole devrildi. Kaza anında otomobilde bulunan 3 kişi araçtan savruldu.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde yolculardan Mustafa Akalın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü İsmail Çolak kaldırıldığı Tefenni Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Araçta bulunan ve yaralanan bir diğer yolcu Bedirhan Yıldız ise önce Karamanlı ardından Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.