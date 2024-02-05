Asker eğlencesi dönüşü feci kaza! Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 ağır yaralı | Video
Burdur’un Karamanlı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde yolculardan Mustafa Akalın'ın (21) hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü İsmail Çolak (20) kaldırıldığı Tefenni Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Araçta bulunan ve yaralanan bir diğer yolcu Bedirhan Yıldız (23) ise önce Karamanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Burdur Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altında alındı.
Araçtakilerin Karamanlı ilçesinde düzenlenen asker eğlencesi sonunda, Tefenni ilçesinde yemek yedikten sonra Karamanlı'ya dönüş sırasında kaza yaptıkları öğrenildi.
Yaralı Bedirhan Yıldız'ın, hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
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