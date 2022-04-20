Bursa’daki saldırıda şehit düşmüştü: Cengiz Yiğit’in son görüntüsü ortaya çıktı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bu sabah infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse EYP'li saldırı düzenlendi. Kalleş saldırıda; İnfaz koruma memuru Cengiz Yiğit şehit oldu, 7 kişi ise yaralandı.
Saldırının ardından Bursa'ya giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ olay yerinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, "Bu terör eylemini gerçekleştirenlerle ilgili savcılık, valilik koordinasyonumuzda emniyet teşkilatımız gerekli çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Yakın bir zamanda failler ele geçecektir" dedi.
Terör saldırısında şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in bir gün önceki görüntüleri ortaya çıktı! | Video
Şehit Cengiz Yiğit'in olaydan 1 gün önce oğlu Ahmet Yusuf'u kuaföre götürüp, saçlarını kestirdiği görüntüler de ortaya çıktı. Yiğit'in, oğlunun saçlarını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kestirdiği belirtildi. Şehidin yakınları, Cengiz Yiğit'in ailesine çok düşkün olduğunu dile getirdi.