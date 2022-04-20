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Giriş Tarihi: 20.4.2022 17:08 Son Güncelleme: 20.4.2022 17:09

Bursa’daki saldırıda şehit düşmüştü: Cengiz Yiğit’in son görüntüsü ortaya çıktı

Bursa’daki saldırıda şehit düşmüştü: Cengiz Yiğit’in son görüntüsü ortaya çıktı

Bursa'daki saldırıda şehit olan Cengiz Yiğit'in olaydan 1 gün önce oğlu Ahmet Yusuf'u kuaföre götürüp, saçlarını kestirdiği görüntüler ortaya çıktı. Yiğit'in, oğlunun saçlarını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kestirdiği belirtildi. Şehidin yakınları, Cengiz Yiğit'in ailesine çok düşkün olduğunu dile getirdi...

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bu sabah infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse EYP'li saldırı düzenlendi. Kalleş saldırıda; İnfaz koruma memuru Cengiz Yiğit şehit oldu, 7 kişi ise yaralandı.

Saldırının ardından Bursa'ya giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ olay yerinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, "Bu terör eylemini gerçekleştirenlerle ilgili savcılık, valilik koordinasyonumuzda emniyet teşkilatımız gerekli çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Yakın bir zamanda failler ele geçecektir" dedi.

Bakan Bozdağ da "İlk elde edilen verilen bu saldırının bir terör saldırısı olduğunu gösteriyor. Hem güvenlik güçlerimiz hem adli birimler gerekli tahkikatı enine boyuna yapıyorlar" şeklinde konuştu.

Terör saldırısında şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in bir gün önceki görüntüleri ortaya çıktı! | Video



Şehit Cengiz Yiğit'in olaydan 1 gün önce oğlu Ahmet Yusuf'u kuaföre götürüp, saçlarını kestirdiği görüntüler de ortaya çıktı. Yiğit'in, oğlunun saçlarını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kestirdiği belirtildi. Şehidin yakınları, Cengiz Yiğit'in ailesine çok düşkün olduğunu dile getirdi.

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Bursa’daki saldırıda şehit düşmüştü: Cengiz Yiğit’in son görüntüsü ortaya çıktı
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