Çağdaş sanatçılarımız ‘bizim’ hikayemizi bilmiyor!

- Türk demokrasisi çok seçim gördü... Ama bu seçim sanki hepsinden farklı. Bir tarafta dünyanın Türkiye'ye düşmanı ülkeleri (Ki ABD Başkanı iktidara gelir gelmez, Türk Hükümeti'ni yıkmak için bütün muhalif güçlere destek vereceğiz demişti) ve ülke içindeki pek çok unsur, bugüne kadar eşi görülmemiş bir şekilde, bir nefret üzerine birleşiyor. Sonrasına planları yok gibi. Tek hedef hükümet düşsün sanki... Bu seçimin önemini, diğerlerinden farkını nasıl anlatırsınız?

- Bildiğiniz üzere Zalim Nemrud, tarihin görüp göreceği en büyük ve en harlı, yakıcı ateşi hazırlatmıştır Hz. İbrahim için. Hz. İbrahim ateşin ortasındayken o dehşetli yalımlara bir küçük saman çöpü taşıyan bir karınca görür ve karıncaya; "Bu ateşi daha da harlamak için ağzındaki o küçücük samanı, odun parçasını atsan ne, atmasan ne?" diye sorar. Ama "Olsun" der karınca; "Düşmanlığımız belli olsun". Bir süre sonra Hz. İbrahim ateşin ortasında ağzında bir damlacık su taşıyan başka bir karınca görür: O karıncaya da; "Bu bir damla su ile mi söndüreceksin sen; bu dev alevleri?" diye sorar. "Olsun!" der karınca; "Dostluğumuz belli olsun İbrahim!" Tam bu noktada bir karar vermem gerekiyordu benim! Bu olağanüstü süreçte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ve benim bir İstiklâl ve Hürriyet Yürüyüşü olarak adlandırdığım "diriliş ve ayağa kalkış"ımıza karınca misali destek vermek ve yanan ateşi söndürmek için su taşımaktan başka seçeneğim yoktu!



SORUNUMUZ BAĞLANTISIZLIK VE BAĞSIZLIK!

Ne tür hayalleriniz var milletvekilliğiyle ilgili? Not defterinizde seçilirseniz neler var? Milletvekili seçilirseniz müzisyenliğiniz, sanatçılığınızı da birlikte yürütmeyi düşünüyor musunuz? Ne tür planlarınız var gelecekle ilgili?

Türkiye'deki "sanatçılar" toplumun, halkın zihinsel, sezgisel olarak çok gerisindeler. Sadece haz üretiyorlar. Zira bir gelecek tahayyülleri yok. "İlericilik-devrimcilik-çağdaşlık- modernlik..." bu tür kavramlar sadece bir imaj, bir söz dillerinde... Oysa bildiğiniz üzere Marx'ın söylediği gibi; "kelimeler havada durmazlar!" Bana yeni bir görme biçimi sunan plastik sanatçılar nerede? Nerede yeni bir işitme, ses üreten müzisyenler, farklı anlatım biçimlerini zorlayan romancılar nerede!

Sorun şurada; kendi ilahiyatımızla kopukluk! Kendi inanış biçimimizi bilmiyoruz. Sesleri birbirine ne ile bağlayacağız! Best, eşittir besteci. Yani bağlayan... Çizgileri ve sözcükleri...

Modern Batı Müziği, genelde sanatında bu söz konusu bile edilemez! James Joyce, 'Homeros'u bilir o yüzden Ulysses var! Marcel Duchamp, Joseph Beuys Yahudi Mitos'unu bilir. Arnold Schönberg, Alban Berg... Bütün bu modernizm mimarları kendi yaptıklarını Yahudi-Hristiyan-Grek mitosuna yaslarlar... Bizim "çağdaş" sanatçılarımızın(!) hiçbiri "hikâyemizi" bilmiyor maalesef! Bu bağsızlık, bağlantısızlık... Asıl sorun bu!



"BEN DÜNYAMIM" SÖZÜ ÇOK ÖNEMLİ!

- Tam da bu konuyla ilgili geçenlerde Fazıl Say'a sosyal medyadan bir şeyler yazmıştınız? Sizi o tweet'i yazmaya iten fikir neydi?

- Geçen gün bir vesile ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Cem'i Can Deliorman ile sohbet ettik. Ona Ludwig Van Beethoven'ın Atina Harabeleri adlı eserinden söz ettim. Çok bilinmeyen bu eserini çok sevdiğini söyledi Cem'i Bey. Gerçekten de daha modal yapısıyla aslında çok ilgi çekicidir eser. Ama eserin aslı ilgi çekici yanı bazı pasajlarında koronun okuduğu sözler! Bu sözler ünlü Alman Şair Johann Wolfgang von Goethe'ye ait. Goethe'nin Doğu Divanı'na... Peki ne diyor bu sözler, ne anlatıyor? Peygamber Efendimiz (SAV)'in Miraç hadisesini... Cumhurbaşkanlığı Senfoni orkestrası'nın repertuarına girmesinde ne gibi bir sakınca olur bu eserin değil mi? Kendi birikimimizle karşılaştırmalı bir konser muhteşem olurdu... Bunun gibi hem Batı'da hem Doğu'da o kadar çok eser var ki izleyicimizle buluşması gereken... Türkiye artık Türkiye'den ibaret değil. Biz artık dünyaya talibiz! Hem Doğu'ya hem Batı'ya... Zira ayırmaya, ayrılmaya gerek yok; ünlü Filozof Wittgeintein'ın söylediği gibi; "Ben dünyamım!"