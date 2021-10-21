Çalınan dizel aracını benzinli olarak buldu! Hırsızlar öğretmene hayatının şokunu yaşattı

MAĞDUR: YOLDA YİYECEĞİMİZ BÖREKLERİ BİLE ÇALDILAR

Öte yandan Sefaköy'de köye gitmek için eşyalarını yükledikleri gece otomobilleri çalınan Fikret Uzun ve Emine Uzun da araçlarını bir yıl sonra polisten teslim aldı. Çalınan araçlarının Anamur'da bulunduğunu söyleyen çift gözyaşları içinde araçlarını teslim aldı. Aracı teslim alırken konuşan Emine Uzun "Köye gidecektik. Otomobilimizi yükledik. Hatta yolda yiyeceğimiz börekleri bile yerleştirdik. Ancak sabah kalktığımızda aracımızın çalındığını gördü. Çok üzüldük. Bu aracı güçlükle almıştık. Şimdi bulunduğuna çok sevindim. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Hırsızlar bir daha böyle şeyler yapmasınlar" dedi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyede işlemleri sürüyor. Öte yandan şüphelilerin hırsızlık anları ile polisin düzenlediği operasyon anları da kameraya yansıdı.