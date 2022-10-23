Camlarını kırarak soymuştu… Yakalandı

İstanbul'da bir kişi; Avcılar İlçesi'ne bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde park halinde olan üç farklı aracın camlarını kırarak toplamda 52 bin lira değerinde hırdavat malzemesi ve tekstil malzemesi çaldı.

Y.K. (32) isimli hırsız, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı ve "Otodan Hırsızlık" ile "Mala Zarar Verme" suçlarından adliyeye sevk edildi. Y.K. isimli hırsız "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.