Haberler Yaşam Haberleri CANLI ALTIN FİYATLARI 17 Nisan 2024 listesi: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 17.4.2024 08:00 Son Güncelleme: 17.4.2024 08:00

CANLI ALTIN FİYATLARI 17 Nisan 2024 listesi: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Canlı altın fiyatları yakından takip ediliyor. Vatandaşların gündeminde olan dalgalanmada bugün gram altın var. 17 Nisan alış fiyatını 2.490,17 TL’den açan gram altının satış fiyatı ise 2.490,49 TL olarak vatandaşla buluşuyor. Peki, Altın fiyatları ne kadar? İşte, 17  nisan 2024 canlı gram altın, çeyrek altın fiyatları alış-satış tablosu!

CANLI ALTIN FİYATLARI 17 Nisan 2024 listesi: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında değişkenlik devam ediyor. Dolar kuru ve ons altın değerinden etkilenen altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Gram altın 2400 lira eşiğini aşarak, 2500 seviyelerine ulaştı. Hafta başından beri farklılık gösteren gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları bugün ne kadar merak ediliyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.490,17

SATIŞ(TL) 2.490,49

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ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.260,00

SATIŞ(TL) 4.417,00

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CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 17.240,00
SATIŞ(TL) 17.501,00

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ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.381,35
SATIŞ(USD) 2.381,71

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22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR

ALIŞ(TL)2.361,77
SATIŞ(TL) 2.510,03

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CANLI ALTIN FİYATLARI 17 Nisan 2024 listesi: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
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