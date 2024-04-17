CANLI ALTIN FİYATLARI 17 Nisan 2024 listesi: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında değişkenlik devam ediyor. Dolar kuru ve ons altın değerinden etkilenen altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Gram altın 2400 lira eşiğini aşarak, 2500 seviyelerine ulaştı. Hafta başından beri farklılık gösteren gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları bugün ne kadar merak ediliyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
CANLI GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 2.490,17
SATIŞ(TL) 2.490,49
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ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 4.260,00
SATIŞ(TL) 4.417,00
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 17.240,00
SATIŞ(TL) 17.501,00
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ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?
ALIŞ(USD) 2.381,35
SATIŞ(USD) 2.381,71
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22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR
ALIŞ(TL)2.361,77
SATIŞ(TL) 2.510,03
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