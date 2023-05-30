Çay içerken soygun planı yaptı

"Profesör" adlı karakterin liderliğindeki soygun ekibinin İspanya Kraliyet Darphanesi'ni ve İspanya Merkez Bankası'nı soymasını konu edinen dünyaca ünlü dizi La Casa de Papel'i andıran olay 14 Mayıs'ta yaşandı. 42 yaşındaki Ali Y., bir mekânda çay içerken yakındaki banka şubesine baktı. Soygun planı yapmaya başlayan Ali Y. bankanın yanındaki işletmenin yangın merdivenini gözüne kestirdi. Merdivenden çıkarak bankanın çatısına, oradan da içeri ulaşabileceğini düşünüp bir plan yaptı. Sabaha karşı 03.00 sularında planını eyleme geçiren soyguncu yüzüne kar maskesi, eline eldiven geçirdi, yanına ise bıçak, el feneri, halat, pürmüz, oksijen ve piknik tüpü, levye ile alet çantası aldı.Merdivene tırmandı, bankanın çatısına ulaştı. Pürmüzün girişine plastik boru geçirerek piknik ve oksijen tüpüne bağlayarak düzenek oluşturdu. Çatının kapağını kaldırıp çatının içine girdi. Çatıdan bankaya girmek için bir kapak daha gören adam onu da rahatlıkla kaldırıp beline halat bağladı ve bankanın mutfağına iniş yaptı. Alarm çalmaya başladı. Malzemelerini bankada bırakıp tekrar çatı katına çıkıp saklansa da polise yakalandı.Birçok suçtan sabıkalı Ali Y. tutuklandı. İfadesinde, "Çay içerken bu planı yaptım. Çatıdaki kapaklarda kilit yoktu. Kolaylıkla bankanın mutfağına indim. Alarm çalınca panikleyip tekrar çatıya çıktım. Pişmanım, zaten para da çalamadım" dedi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde, "nitelikli hırsızlığa teşebbüs" ve "konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından Ali Y. için 14 yıla kadar hapis istedi. Yargılamaya önümüzdeki günlerde başlanacak.