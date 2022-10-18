Haberler Yaşam Haberleri Çelik kasa hırsızları yakalandı
Giriş Tarihi: 18.10.2022 11:25 Son Güncelleme: 18.10.2022 11:34

Çelik kasa hırsızları yakalandı

İstanbul Şişli’de bir işyerine giren hırsızlar içerisinde 430 bin liralık çek ve bin 500 Euro para olan kasayı komple çalıp götürdü. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden Kerem A. ve Mehmet Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Çelik kasa hırsızları yakalandı

İstanbul Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Düztaş Sokak'ta bulunan bir iş yerine geçtiğimiz hafta giren hırsızlar iş yerinde içerisinde 430 bin lira değerinde 8 adet çekin olduğu ve bin 500 Euro para olan çelik kasayı komple araçlarına yükleyip çaldı. İş eri sahibi A.Ç. hemen polise haber verdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerinden peşine düştükleri hırsızları yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler Kerem A'nın 12 suç kaydının olduğu Mehmet Y.nin 16 suç kaydının olduğu ve Muharrem T'nin ise 5 suç kaydının olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünden Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kerem A. ve Mehmet Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Kurum'dan flaş açıklama! Büyük müjdelerimiz var: 28 Ekim'de Başkan Erdoğan açıklayacak
Merdan Yanardağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'dost ateşi': Etrafında haddinden fazla Amerikancı var
SON DAKİKA: Ünlü televizyon sunucusu Bülent Özveren 79 yaşında hayatını kaybetti!
Son dakika: 52 madde TBMM'de kabul edildi! Kovid maske cezaları ve KYK kredi faizleri siliniyor
SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den 2023 Asgari ücret zammı açıklaması: En kapsamlı müdahaleyi yapacağız
SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı öncesi yeni TL hamlesi! Oran yükseldi: 2023'te de devam edecek
En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç? 2023 Ocak zammı için emekli maaşı hesaplama işlemleri başladı!
SON DAKİKA: Casus savcıya yeni iddianame! Kişisel verileri ele geçirip istihbaratçılara verdi
Torba yasada neler var? Kredi kartı borçları silinecek mi, 2022 torba yasa kapsamında mı ve maddeleri nelerdir? (Sicil affı, KYK faizleri, Basın Kanunu...)
Sosyetenin konuştuğu düğündeki ilginç detay! Düğün fotoğrafçısı out, yeni moda düğün ressamı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Çelik kasa hırsızları yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA