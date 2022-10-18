Çelik kasa hırsızları yakalandı | Video

İstanbul Şişli’de bir işyerine giren hırsızlar içerisinde 430 bin liralık çek ve bin 500 Euro para olan kasayı komple çalıp götürdü. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden Kerem A. ve Mehmet Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Düztaş Sokak'ta bulunan bir iş yerine geçtiğimiz hafta giren hırsızlar iş yerinde içerisinde 430 bin lira değerinde 8 adet çekin olduğu ve bin 500 Euro para olan çelik kasayı komple araçlarına yükleyip çaldı. İş yeri sahibi A.Ç. hemen polise haber verdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerinden peşine düştükleri hırsızları yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler Kerem A'nın 12 suç kaydının olduğu Mehmet Y.nin 16 suç kaydının olduğu ve Muharrem T'nin ise 5 suç kaydının olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünden Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kerem A. ve Mehmet Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.