Ceren Damar davasındaki skandal sözleri büyük tepki çekmişti! O avukatın cezası belli oldu





'NEYİN SUÇ, NEYİN SUÇ OLMADIĞINI BİLİYORUM'



Bu kez İsmail Çolak'ın şikayeti üzerine avukat Vahit Bıçak hakkında, 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçunda dava açıldı. Ankara Gölbaşı 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına katılan Bıçak, müştekiyi tanımadığını, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava nedeniyle kendisine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapan kişilerden şikayetçi olduğunu, müştekinin de bu kişilerden biri olduğunu söyledi.