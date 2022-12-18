CHP’li belediye personeli küçük çocuğu taciz etmişti! Anneden şoke eden iddia





Belediye bu adamları korumasın. Eğer şikayetçi olmasaydık üstü kapatılacak yanına kâr kalacaktı. Savcılığa şikayetçi olunca işine son verdiklerini öğrendik. Demek ki isteyince yapılıyormuş. Bu sapıkları koruyor, göz yumuyorlar. Adalete güveniyoruz. Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.