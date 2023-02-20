CHP’li belediyeden vicdanları yaralayan karar!





Sonra tekrar bir mesaj geldi "48 nedeniyle işten ayrılışınız işveren tarafından yapılmıştır" diye" dedi. İşten çıkarılmasına ilişkin amirleriyle görüştüğünde ise şaşkına döndüğünü ifade eden Can "Amirlerimle konuştum bana, "Seni işten çıkarma sebebimiz farklı" şeklinde bir açıklama yaptılar" dedi.