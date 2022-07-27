CHP’li Sarıyer Belediyesi’nde grev: Sonradan ne hikmetse vazgeçtiler yüzde 40’da direniyoruz!

Sarıyer Belediyesi çalışanlarının maaş zammı grevi 23. gününe girdi. İşçiler, Sarıyer Belediyesi'nin önünde dün de eylem gerçekleştirdi. SABAH'a konuşan sendika temsilcisi ve işçiler; Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in kendilerine yüzde 40 zam yapılacağını söylediğini ancak yüzde 20'lik zam yapıldığını söyledi. Sarıyer Belediyesi'nde maaş zammında dolayı mağdur işçi sayısının 100 olduğu öğrenildi. Sendika başkanı ve işçilerin açıklamaları şöyle:
ÖNCE YÜZDE 40 DEDİLER SONRA YÜZDE 20 VERDİLER
Genel İş Avrupa Yakası 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Pehlivan: "2022'nin Ocak ayından bu yana Sariyet Belediyesi'yle müzakereler devam ediyor. Biz daha önce belediyeyle yüzde 40 maaş zammında anlaşmıştık. Sonradan ne hikmetse vazgeçtiler. Biz şuan yüzde 40'da direniyoruz. Onlar bize yüzde 20 teklif ettiler. Toplamda yüz işçiyiz. Bu rakam ekonominin bütçesine zarar verecek bu rakam değil. Biz mutabık kalana kadar devam edeceğiz."
"CANAN KAFTANCIOĞLU BİR DEFA BİLE YANIMIZA GELMEDİ"
Sedat Topçu: "Bizde sözleşmeler iki yıllık yapılır. 2023 sözleşmesinde bizim aldığımız maaş enflasyonun da altına alınacak. Buraya siyasilerden gelen giden yok. Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde eylem oldu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu her gün oradaydı. Meselemiz rektör değil ekmek meselesi. Bir defa bile uğramadı.
Bizle işçilerle temas yok. Hakkımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Sonuna kadar direneceğiz. Maddi olarak elbette biraz sıkıntı çekeceğiz 9 günlük bayram tatilinde buradaydık. CHP üst yönetimden bir kişi bile gelmedi. Canan hanım bir defa bile Sarıyer Belediyesi'ne, işçinin yanına gelmedi. Bana göre istifa etmesi gerekir."
"SARIYER BELEDİYESİ HEP OYALADI"
Cevdet Taş: "Yüzde 40 konusunda mutabakata varmıştık. Sonra vazgeçtiler, nedeni açıklamadılar. Kendi tekliflerini sundular. Biz istediğimiz rakamın bütçeye çok etki edeceğini düşünmüyoruz. Biz manevi açıdan sıkıntı yaşıyoruz.
Burada yaşadığımız ünlerin etkisi çok fazla. Bayramda bile evlatlarımızla burada bayramlaştık. Arabulucular geliyor ama sonuç alınamıyor. Diyalog eksikliği yaşıyoruz. Biz bunun için de mücadele verdik ama hep oyalandık."