CHP’li Sarıyer Belediyesi’nde grev: Sonradan ne hikmetse vazgeçtiler yüzde 40’da direniyoruz!

ÖNCE YÜZDE 40 DEDİLER SONRA YÜZDE 20 VERDİLER

Genel İş Avrupa Yakası 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Pehlivan: "2022'nin Ocak ayından bu yana Sariyet Belediyesi'yle müzakereler devam ediyor. Biz daha önce belediyeyle yüzde 40 maaş zammında anlaşmıştık. Sonradan ne hikmetse vazgeçtiler. Biz şuan yüzde 40'da direniyoruz. Onlar bize yüzde 20 teklif ettiler. Toplamda yüz işçiyiz. Bu rakam ekonominin bütçesine zarar verecek bu rakam değil. Biz mutabık kalana kadar devam edeceğiz."