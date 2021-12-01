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Giriş Tarihi: 1.12.2021 18:45

CHP’li Tanju Özcan müftü nikâhına karşı çıkmıştı! Şimdi ise “Yabancılara Bolu’da nikâh 100 bin lira! Müftüde bedava, gitsin müftüde nikâhını kıysın” diyor

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
CHP’li Tanju Özcan müftü nikâhına karşı çıkmıştı! Şimdi ise “Yabancılara Bolu’da nikâh 100 bin lira! Müftüde bedava, gitsin müftüde nikâhını kıysın” diyor

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yabancı uyrukluların nikâh ücretlerinin 100 bin lira olması kararını meclisten geçirdi, bu karar tepkilere neden oldu. Katıldığı bir televizyon kanalında ise “1 Ocak’tan sonra iki yabancı Bolu’ya gelip evlenmek isterse bizi tercih ederse 100 bin lira, Müftüye giderse bedava. Gitsin Müftüde nikâhını kıysın” cümlelerini kullandı. Özcan’ın “Müftüye giderse bedava” demesine rağmen 2017 yılında müftü nikâhı düzenlemesini laikliğe aykırı bularak iptali için Anayasa Mahkemesine götüren CHP'li milletvekillerinden biri olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yabancı uyrukluların nikâh ücretlerinin 100 bin lira olması kararını kasım ayında belediye meclisinde oy çokluğuyla geçirdi. Bu karar sonrası Özcan'ın ırkçılık yaptığı yönündeki tartışmalar da gündeme taşındı.

Özcan katıldığı bir televizyon kanalındaki programda kendisine yabancılara 100 bin lira nikâh ücreti kararı sorulduğunda, "1 Ocak'tan sonra iki yabancı Bolu'ya gelip evlenmek isterse bizi tercih ederse 100 bin lira, Müftüye giderse bedava. Gitsin Müftüde nikâhını kıysın" cümlelerini kullandı.


CHP'Lİ TANJU ÖZCAN 2017'DE MÜFTÜ NİKÂHINA KARŞI ÇIKMIŞ!


Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Özcan'ın yabancılara 100 bin lira nikâh ücreti kararı sorusuna verdiği cevabın videosunu paylaşarak bir gerçeği ortaya koydu. Özcan'ın "Müftüye giderse bedava! Gitsin Müftüde nikâhını kıysın" demesine rağmen 2017 yılında müftü nikâhı düzenlemesini laikliğe aykırı bularak iptali için Anayasa Mahkemesine götüren CHP'li milletvekillerinden biri olduğunu açıkladı.

CHP’li Tanju Özcan müftü nikâhına karşı çıkmıştı! | Video


"ÖZCAN, ŞİMDİ İSE MÜFTÜLÜKTE ÜCRETSİZ DİYE 'MÜFTÜLÜĞE GİDİN' DİYOR"


Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, yabancılara 100 bin lira nikâh ücreti kararı sorusuna cevap veren Özcan'ın sözlerinin yer aldığı videoyu yayınlayarak sosyal medyadan şunları söyledi: "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 2017'de müftü nikâhı düzenlemesini laikliğe aykırı bularak iptali için Anayasa Mahkemesine götüren CHP'li milletvekillerinden biriydi. Şimdi ise "Bizde 100 bin TL müftülükte ücretsiz diye Müftülüğe gidin" diyor."

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CHP’li Tanju Özcan müftü nikâhına karşı çıkmıştı! Şimdi ise “Yabancılara Bolu’da nikâh 100 bin lira! Müftüde bedava, gitsin müftüde nikâhını kıysın” diyor
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