CHP’li Tanju Özcan müftü nikâhına karşı çıkmıştı! | Video

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yabancı uyrukluların nikâh ücretlerinin 100 bin lira olması kararını meclisten geçirdi, bu karar tepkilere neden oldu. Katıldığı bir televizyon kanalında ise “1 Ocak’tan sonra iki yabancı Bolu’ya gelip evlenmek isterse bizi tercih ederse 100 bin lira, Müftüye giderse bedava. Gitsin Müftüde nikâhını kıysın” cümlelerini kullandı. Özcan’ın “Müftüye giderse bedava” demesine rağmen 2017 yılında müftü nikâhı düzenlemesini laikliğe aykırı bularak iptali için Anayasa Mahkemesine götüren CHP'li milletvekillerinden biri olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...