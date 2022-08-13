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Giriş Tarihi: 13.8.2022 16:21 Son Güncelleme: 13.8.2022 16:50

CHP’lilerin lüks tutkusu tepki topladı

TBMM’yi on binlerce lira değerindeki özel kesim kıyafetler için prova odasına çeviren CHP’li milletvekillerinin görüntüleri “pes” dedirtti. Kimisinin terzinin İzmir’deki ofisine gittiği kimisinin de TBMM’ye ayağına çağırdığı anlaşıldı.

SABAH
CHP’lilerin lüks tutkusu tepki topladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun makam odasından, CHP'li vekillerin özel odalarında verdikleri "prova pozları" parti tabanında büyük tepki çekti.

Sürekli ekonomik krizden dem vuran CHP'lilerin lüks kıyafetler için provalar yapmaları çelişkili bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'ya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'dan, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'e, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'dan, Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'na, İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç'tan İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'a, Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'den, CHP Parti Meclis Üyesi, Deniz Demir'e, yine CHP Parti Meclis üyesi Semra Dinçer'den CHP Özel Kalem Sekreteri Derya Gödek'e hatta Koruma Müdürü Cihangir Sağıroğlu'na kadar pek çok CHP'li ismin kıyafet ölçülerini bile TBMM çatısı altında fotoğraf çektirerek vermesi dikkat çekti.



Fotoğraflar, İbrahim Kılıç isimli terzinin sosyal medya hesabından yayınlandı. Fotoğraflarda ekonomik krizden bahseden CHP'lilerin pahalı takkm elbiseler diken terzide adeta kuyruğa geçtiğini ortaya koydu.



Kimisinin terzinin İzmir'deki ofisine gittiği kimisinin de TBMM'ye ayağına çağırdığı anlaşıldı.

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CHP’lilerin lüks tutkusu tepki topladı
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