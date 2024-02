Çiçek satarken öldürüldü

İstanbul Şişli'de, 14 Şubat Sevgililer Günü gecesinde çiçek satıcısı ile yoldan geçen bir kişi arasında yaşanan tartışma cinayetle bitti. Sevgililer Günü dolayısıyla sokakta çiçek satan Hamdi Can Elmas'ın (25) yanına daha önce tanımadığı Kadir S. (38) adlı kişi geldi. Alkollü olan Kadir S. ile Elmas arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kadir S., tartışma sırasında çiçekçi Elmas'a kafa attı. Elmas aldığı kafa darbesiyle yere yığıldı. Bununla da yetinmeyen Kadir S., çöp konteynerinden aldığı sopa ile yerde yatan Elmas'a defalarca vurdu. Kadir S. olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Elmas, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yoğun bakıma alınan genç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli Kadir S.'yi gözaltına aldı. 16 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Kadir S. tutuklandı.Olaya tanık olan Hamdi Can Elmas'ın eşi ifade-ifadesinde, "saldırgan alkol-sinde, alkollü olarak geldi. Eşimle lü aralarında tartışma çıktı. Eşime vurup kaçtı" dedi. Bir yıl önce evlen-evlendiği öğrenilen Hamdi diği Can Elmas'ın cenaze-cenazesi Kuştepe mahallesinde si kılınan namazın ardından toprağa verildi.