Cinayet zanlısı 9 yıl sonra yakalandı

Nevşehir'de 9 yıl önce bir kişiyi öldüren firari şüpheli, saklandığı evde yakalandı. Avanos ilçesine bağlı Sarılar Köyü'nde 2014 yılında meydana gelen olayda, araziye yol verme yüzünden çıkan tartışma sonucu Murat Karlı'nın ölümüne ve 2 kişinin yaralanmasına neden olan Ramazan Gömbel olaydan sonra firar etmişti. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Avanos İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada hakkında "kasten öldürme" suçundan 46 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan Ramazan Gömbel, saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Gömbel, karakoldaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.