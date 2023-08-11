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Giriş Tarihi: 12.8.2023

Çobanlıktan Avrupa şampiyonluğuna

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Çobanlıktan Avrupa şampiyonluğuna
Erzurum'un Karayazı ilçesi Üzengil Köyü'nde yaşayan Dilek Koçak (18), 5 yıl önce yetenek taramasına çıkan Gençlik ve Spor Hizmetleri'ne bağlı antrenörler tarafından keşfedildi. Meralardan koşu pistlerine geçen Koçak, profesyonel spor hayatına başladı. Fenerbahçe'ye transfer olan milli atlet son olarak İsrail'de düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 1500 metre yarışında 4.16.86'lık derecesiyle Avrupa Şampiyonu oldu. Mutluluğunu SABAH'a anlatan Koçak şunları söyledi: "Merada otlattığım hayvanların peşine koşa koşa, koşma yeteneğim gelişti. Antrenörlerim yetenek taramalarında beni buldular. Elimden tuttular. Sporcu yaptılar. Bana gururu yaşatan, emek veren herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Hedefim olimpiyatlarda ülkemize altın madalya gururunu yaşatmaktır" dedi.

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Çobanlıktan Avrupa şampiyonluğuna
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